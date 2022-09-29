Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
27.09.2022 23:37 1344 2
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 10:16 16503
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
Сьогодні 08:52 531
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар першого туру
Сьогодні 00:20 270
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів
Вчора 21:10 1653
Збірна України заробила 1.5 млн євро у Лізі націй
Вчора 20:25 867
Мудрик: Україна у всіх компонентах переграла Шотландію
Вчора 18:31 766
Українська команда NAVI змінила власника
Вчора 12:20 553
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Вчора 10:11 4732
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Вчора 09:57 625
Прямі трансляції

Циганик: Треба чекати на жеребкування Євро-2024 і після цього приймати рішення

Сьогодні 11:22 232 0
Ігор Циганик прокоментував ситуацію навколо наставника збірної України Олександра Петракова
Циганик: Треба чекати на жеребкування Євро-2024 і після цього приймати рішення
#Олександр Петраков, #Ігор Циганик

Джерело - fanday.net.

УАФ повинна долю головного тренера збірної України після жеребкування групи відбору на Євро-2024.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"УАФ проведе аналіз та зробить свій вибір. Ситуація така – у нас за рік було два фінали – з Уельсом (0:1) та Шотландією (0:0). Обидва ми не виграли. Ми суттєво просіли у рейтингу і будемо у третьому кошику відбору на Євро-2024, можемо отримати двох фаворитів і на чемпіонат Європи ризикуємо не поїхати. Стратегічно у нас зараз не дуже вигідне становище.

Ми зараз все сприймаємо дуже емоційно. Потрібно спокійно сісти та подумати. Я, чесно кажучи, сильно вболівав за те, щоб збірна виграла і Петраков залишився. Щоб не було зайвих розмов та зайвих історій.

Актуально: Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку 

Він би просто продовжував відбір, команда була б у другому кошику, мала б нормальні шанси на вихід у фінальну частину Євро-2024. Наразі мені ще цікаво, хто погодиться [очолити збірну України після Петракова], бо відбір буде дуже складним. Зараз чекатимуть жеребкування (9 жовтня), щоб розуміти, які наші шанси, і лише після цього ухвалюватимуть рішення. Не кожен тренер готовий прийти до такої ситуації.

Щодо роботи Петракова, то я не приховував своєї думки. Італійська команда разом із Шевченком зробила хорошу роботу, грала проти топових збірних, виграла свою групу Ліги націй, нормально виглядала у дивізіоні А, здобувши дві перемоги. На парах Петраков відіграв ще певну частину відбору.

Петраков прийшов у такий момент, коли триває зміна поколінь. Потрібно вводити нових футболістів, а це завжди болісний момент. Але з іншого боку – тренер відповідає за результат. У зв'язку з цим він повинен пояснити, чому ми не вийшли на ЧС-2022 із найслабшого відбору, який могли отримати, і чому ми не виграли не найсильнішу групу у Лізі націй, маючи після двох турів шість очок. Усі хочуть Реброва, просто він зараз зайнятий. Маркевич постійно присутній у списках кандидатів від ЗМІ.

Ротаню треба на чемпіонаті Європи з молодіжкою грати, має великий успіх, він відчуває цю команду, у нього ще все попереду. Руслан має перший великий успіх, йому потрібно спокійно підготувати молодіжну команду до Євро-2023. Якщо розподілятися на дві команди – це погано. Якщо хтось підбере його команду, а він перейде до національної збірної – не знаю, наскільки це буде правильним. Він має довести цю справу до кінця. У нас зараз дуже хороше молоде покоління футболістів. Я дуже радий за Ротаня, я дуже за нього переживав, так само, як і за Петракова. Нині ситуація дуже складна", - відзначив Циганик.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату 1610
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 5968
Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі Росіяни погрожували смертю українцям на хокейному матчі у Стамбулі 1187
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію 2689
Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів Ярмолюк та Сич обманом виїхали з країни заради трансферів 1653
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 16503
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92820 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17914 12
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27047 4
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 15867
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60839
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9444 6