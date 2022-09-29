Циганик: Треба чекати на жеребкування Євро-2024 і після цього приймати рішення

УАФ повинна долю головного тренера збірної України після жеребкування групи відбору на Євро-2024.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"УАФ проведе аналіз та зробить свій вибір. Ситуація така – у нас за рік було два фінали – з Уельсом (0:1) та Шотландією (0:0). Обидва ми не виграли. Ми суттєво просіли у рейтингу і будемо у третьому кошику відбору на Євро-2024, можемо отримати двох фаворитів і на чемпіонат Європи ризикуємо не поїхати. Стратегічно у нас зараз не дуже вигідне становище.

Ми зараз все сприймаємо дуже емоційно. Потрібно спокійно сісти та подумати. Я, чесно кажучи, сильно вболівав за те, щоб збірна виграла і Петраков залишився. Щоб не було зайвих розмов та зайвих історій.

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Він би просто продовжував відбір, команда була б у другому кошику, мала б нормальні шанси на вихід у фінальну частину Євро-2024. Наразі мені ще цікаво, хто погодиться [очолити збірну України після Петракова], бо відбір буде дуже складним. Зараз чекатимуть жеребкування (9 жовтня), щоб розуміти, які наші шанси, і лише після цього ухвалюватимуть рішення. Не кожен тренер готовий прийти до такої ситуації.

Щодо роботи Петракова, то я не приховував своєї думки. Італійська команда разом із Шевченком зробила хорошу роботу, грала проти топових збірних, виграла свою групу Ліги націй, нормально виглядала у дивізіоні А, здобувши дві перемоги. На парах Петраков відіграв ще певну частину відбору.

Петраков прийшов у такий момент, коли триває зміна поколінь. Потрібно вводити нових футболістів, а це завжди болісний момент. Але з іншого боку – тренер відповідає за результат. У зв'язку з цим він повинен пояснити, чому ми не вийшли на ЧС-2022 із найслабшого відбору, який могли отримати, і чому ми не виграли не найсильнішу групу у Лізі націй, маючи після двох турів шість очок. Усі хочуть Реброва, просто він зараз зайнятий. Маркевич постійно присутній у списках кандидатів від ЗМІ.

Ротаню треба на чемпіонаті Європи з молодіжкою грати, має великий успіх, він відчуває цю команду, у нього ще все попереду. Руслан має перший великий успіх, йому потрібно спокійно підготувати молодіжну команду до Євро-2023. Якщо розподілятися на дві команди – це погано. Якщо хтось підбере його команду, а він перейде до національної збірної – не знаю, наскільки це буде правильним. Він має довести цю справу до кінця. У нас зараз дуже хороше молоде покоління футболістів. Я дуже радий за Ротаня, я дуже за нього переживав, так само, як і за Петракова. Нині ситуація дуже складна", - відзначив Циганик.