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Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО

Сьогодні 07:00 Андрій Дунець 2248 0
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Відразу після фінального свистка поєдинку Ліги націй УЄФА між збірними України та Шотландії Олександр Петраков продемонстрував підозрілий жест у спілкуванні із тренером опонентів Стівом Кларком.

Наставники обмінювалися традиційними післяматчевими люб'язностями, під час яких Петраков показав схрещені руки своєму колезі, немовби натякаючи на те, що його час на посаді тренера збірної України щойно добіг кінця.

Відео епізоду

Нагадаємо, що збірна України розписала мирову з Шотландією із рахунком 0:0, посівши друге місце у групі і змарнувавши нагоду повернутися до дивізіону А Ліги націй.

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