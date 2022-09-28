Україна могла потрапити в 2 кошик, у разі перемоги над Шотландією

Джерело - Чемпіон.

Після завершення групового етапу Ліги націй визначилися кошики для жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2024.

Збірна України розташувалася в 3 кошику. Підопічні Петракова могли опинитися в 2 кошику у разі перемоги над Шотландією в Лізі націй (0:0).

Кошик фіналу чотирьох Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія

1-й кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща

2-й кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія

3-й кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія

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4-й кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія

5-й кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

6-й кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

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Жеребкування груп кваліфікації чемпіонату Європи 2024 відбудеться в неділю, 9 жовтня у Франкфурті. Початок - о 13.00 за київським часом.