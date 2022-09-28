Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 1032 2
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Сьогодні 10:11 326
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Сьогодні 09:57 280
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 421
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:55 15307
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 687
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй
Вчора 23:42 692
Україна - Шотландія 0:0. Як це було
Вчора 23:35 15045 3
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
Вчора 20:22 1762
Молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
Вчора 18:14 2203
Прямі трансляції

Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024

Сьогодні 10:11 326 0
Україна могла потрапити в 2 кошик, у разі перемоги над Шотландією
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
#Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Після завершення групового етапу Ліги націй визначилися кошики для жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2024.

Збірна України розташувалася в 3 кошику. Підопічні Петракова могли опинитися в 2 кошику у разі перемоги над Шотландією в Лізі націй (0:0).

Кошик фіналу чотирьох Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія
1-й кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща
2-й кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія
3-й кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія

 Актуально: Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй

4-й кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія
5-й кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта
6-й кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

  Читайте: Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України

Жеребкування груп кваліфікації чемпіонату Європи 2024 відбудеться в неділю, 9 жовтня у Франкфурті. Початок - о 13.00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО 7417
Україна - Шотландія 0:0. Як це було Україна - Шотландія 0:0. Як це було 15045 3
Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор Шевченко: Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор 8935 1
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 20766
Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія: де дивитися матч Ліги націй УЄФА 10368 2
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15307
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 44794 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 221873 3
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1893
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7946
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98614
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7288