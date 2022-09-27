Тайсон: Закінчу кар'єру, коли відчую, що більше не можу грати

Бразилець розповів про малу кількість ігрового часу

Джерело - Bolavip Brasil.

Колишній гравець Шахтаря Тайсон, який виступає в Інтернасьйоналі, не має наміру закінчувати кар'єру.

Про це він розповів порталу Bolavip Brasil.

"Конкуренція - це добре. Подивіться на Фламенго. Відаль на лавці запасних, Педро теж. Щоб виграти чемпіонат, у нас має бути широкий вибір гравців. Чи розчаровує мене це? Безумовно. В іншому випадку я би вже закінчив кар'єру".

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"Ми маємо отримувати в житті та на тренуванні більше, ніж це було вчора. Закінчу у той день, коли відчую, що більше не можу грати. До квітня у мене контракт, а далі подивимося", - сказав Тайсон.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич не хотів бачити Назарину в Шахтарі.