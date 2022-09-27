Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Вчора 22:38 2698
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:41 3851
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 18:39 14826
Молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:14 1049
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 13:33 19692
Збірна України назвала заявку на гру з Шотландією
Сьогодні 11:09 1869
Ф'юрі назвав свого наступного суперника
Сьогодні 09:25 1311
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Вчора 22:24 3243
Кларк: У збірній Шотландії якийсь вірус
Вчора 19:54 3012
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 17:00 5374 3
Прямі трансляції

Тайсон: Закінчу кар'єру, коли відчую, що більше не можу грати

Сьогодні 18:46 246 0
Бразилець розповів про малу кількість ігрового часу
Тайсон: Закінчу кар'єру, коли відчую, що більше не можу грати
#Інтернасьйонал, #Тайсон, #Шахтар

Джерело - Bolavip Brasil.

Колишній гравець Шахтаря Тайсон, який виступає в Інтернасьйоналі, не має наміру закінчувати кар'єру.

Про це він розповів порталу Bolavip Brasil.

"Конкуренція - це добре. Подивіться на Фламенго. Відаль на лавці запасних, Педро теж. Щоб виграти чемпіонат, у нас має бути широкий вибір гравців. Чи розчаровує мене це? Безумовно. В іншому випадку я би вже закінчив кар'єру".

  Читайте: Шахтар вимагає від Вітао повернутися в клуб з Інтернасьйонала

"Ми маємо отримувати в житті та на тренуванні більше, ніж це було вчора. Закінчу у той день, коли відчую, що більше не можу грати. До квітня у мене контракт, а далі подивимося", - сказав Тайсон.

Раніше повідомлялося, що Йовичевич не хотів бачити Назарину в Шахтарі.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО 3251
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 19692
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста 2765
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН Україна - Шотландія: ОНЛАЙН 3851
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа 3243
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 14826
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 25885
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92761 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7506
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14759
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 109237
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 18727 7