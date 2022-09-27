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Йовичевич не хотів бачити Назарину в Шахтарі - Циганик

Сьогодні 14:11 279 0
Стали відомі деталі трансферу Єгора Назарини
Йовичевич не хотів бачити Назарину в Шахтарі - Циганик
#Йовичевич, #Назарина, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Єгор Назарина не був пріоритетною ціллю Шахтаря на трансферному ринку.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Назарина – не той футболіст, якого шукав Йовичевич. Для наставника було набагато важливіше взяти Ігнатенка як заміну для Степаненка. Але Ігнатенко відмовився повертатися до Шахтаря, і вирішив продовжити кар'єру у Бордо.

Вважаю, що Назарина програватиме конкуренцію Судакову, Бондаренко та Джурасеку. Йовічевіч хотів запросити Назарину, коли очолював Дніпро-1, і зараз тренер збирає тих гравців, які раніше йому були потрібні", – розповів Циганик.

Раніше Назарина пояснив свій перехід у Шахтар.

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