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Шахтар вимагає від Вітао повернутися в клуб з Інтернасьйонала

Сьогодні 13:39 311 0
Шахтар вимагає від Вітао повернутися в клуб з Інтернасьйонала
#Вітао, #Інтернасьйонал, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Шахтар вимагає від всіх бразильців, які тимчасово залишили клуб, повернутися в розташування команди.

Про це повідомляє GauchaZH.

Серед цих гравців є захисник Вітао, який скористався правилами ФІФА про призупинення контрактів та перейшов до Інтернасьйонала до 30 червня. А потім продовжив таку співпрацю ще на рік - до червня 2023-го.

Вітао зараз перебуває в Інтернасьйоналі, а керівництво клубу вважає, що чинить згідно з правилами ФІФА, тому спокійно ставиться до претензій Шахтаря.

Вітао вже провів 17 матчів за бразильський клуб, забив 1 гол.

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