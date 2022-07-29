Шахтар вимагає від Вітао повернутися в клуб з Інтернасьйонала

Шахтар вимагає від всіх бразильців, які тимчасово залишили клуб, повернутися в розташування команди.

Про це повідомляє GauchaZH.

Серед цих гравців є захисник Вітао, який скористався правилами ФІФА про призупинення контрактів та перейшов до Інтернасьйонала до 30 червня. А потім продовжив таку співпрацю ще на рік - до червня 2023-го.

Вітао зараз перебуває в Інтернасьйоналі, а керівництво клубу вважає, що чинить згідно з правилами ФІФА, тому спокійно ставиться до претензій Шахтаря.

Вітао вже провів 17 матчів за бразильський клуб, забив 1 гол.