Вірменія - Україна: вболівальники обрали Лева матчу

Джерело - УАФ.

Вболівальники визнали захисника Динамо Олександра Тимчика найкращим гравцем поєдинку з Вірменією (0:5).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

25-річний оборонець оформив дебютний гол у складі національної команди, а також віддав результативну передачу.

До слова, у цьому ж матчі два голи та асист оформив Артем Довбик, а у Олександра Зубкова гол і дві результативні передачі.

Найкращим гравцем збірної України у матчі Ліги націй з Вірменією (0:5) за оцінками порталів WhoScored та SofaScore став Данило Ігнатенко.