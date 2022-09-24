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Вірменія - Україна: вболівальники обрали Лева матчу

Вчора 21:09 691 0
Вірменія - Україна: вболівальники обрали Лева матчу
#Олександр Тимчик

Джерело - УАФ.

Вболівальники визнали захисника Динамо Олександра Тимчика найкращим гравцем поєдинку з Вірменією (0:5).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

25-річний оборонець оформив дебютний гол у складі національної команди, а також віддав результативну передачу.

До слова, у цьому ж матчі два голи та асист оформив Артем Довбик, а у Олександра Зубкова гол і дві результативні передачі.

Найкращим гравцем збірної України у матчі Ліги націй з Вірменією (0:5) за оцінками порталів WhoScored та SofaScore став Данило Ігнатенко.

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