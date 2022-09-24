Визначено найкращого гравця матчу Вірменія - Україна

Джерело - Чемпіон.

Одним з найкращих гравців збірної України у матчі Ліги націй з Вірменією (0:4) став Данило Ігнатенко.

Про це повідомляють портали WhoScored та SofaScore

WhoScored найвище оцінив Данила Ігнатенка - 9,5. SofaScore - Данила Ігнатенка та Артема Довбика - по 8,8.

Ігнатенко за 90 хвилин на полі забив гол, 76 разів торкнувся м’яча, віддав 53 точні передачі з 60 (88%), в тому числі 2 ключові, створив 1 гольовий момент, завдав 3 удари по воротах (1 точний та 2 повз), провів 2 вдалих обведення з 2, виграв 1 верхову дуель з 2, заробив 1 фол, заблокував 1 удар, 1 раз перехопив м’яч та 6 разів відібрав його.

Довбик за 24 хвилини оформив дубль та зробив асист, завдав 3 удари по воротах (2 точних і 1 заблокований), 12 разів торкнувся м’яча, віддав 4 точні передачі з 7 (57%), в тому числі 1 ключову, та виграв 1 верхову дуель з 1.