Динамо покращило пропозицію за нападника Сент-Етьєна

Динамо шукає варіанти підсилення атаки

Динамо хоче підписати нападника Сент-Етьєна Жана-Філіппа Крассо.

Про це повідомляє hommedumatch.fr.

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Раніше повідомлялося, що на початку вересня київський клуб пропонував за 25-річного івуарійця 2 млн євро та 15% від майбутнього перепродажу, проте французи відповіли на таку пропозицію відмовою.

Сент-Етьєн отримав нову пропозицію від українського клубу — вона становить 2,5 млн євро.

Джерело вважає, що Сент-Етьєн, ймовірно, відхилив і цю пропозицію Динамо — про перехід гравця офіційно оголошено не було, а в Україні трансферне вікно закрилося з настанням 23 вересня.