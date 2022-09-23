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Динамо покращило пропозицію за нападника Сент-Етьєна

Сьогодні 13:10 247 0
Динамо шукає варіанти підсилення атаки
Динамо покращило пропозицію за нападника Сент-Етьєна
#Динамо Київ, #Сент-Етьєн, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sport.ua.

Динамо хоче підписати нападника Сент-Етьєна Жана-Філіппа Крассо.

Про це повідомляє hommedumatch.fr.

 Актуально: Динамо намагалося підписати вінгера збірної Гондурасу

Раніше повідомлялося, що на початку вересня київський клуб пропонував за 25-річного івуарійця 2 млн євро та 15% від майбутнього перепродажу, проте французи відповіли на таку пропозицію відмовою.

Сент-Етьєн отримав нову пропозицію від українського клубу — вона становить 2,5 млн євро.

Джерело вважає, що Сент-Етьєн, ймовірно, відхилив і цю пропозицію Динамо — про перехід гравця офіційно оголошено не було, а в Україні трансферне вікно закрилося з настанням 23 вересня. 

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