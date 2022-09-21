Динамо пропонувало 2 млн євро за нападника Сент-Етьєна

Джерело - dynamomania.com.
На початку вересня Динам зробило пропозицію про перехід нападника Сент-Етьєна Жана-Філіппа Крассо.
Про це повідомляє dynamomania.com.
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Київський клуб пропонував за 25-річного івуарійця 2 мільйони євро та 15% від майбутнього перепродажу, проте французи відповіли на таку пропозицію відмовою.
Динамівці готові були платити Крассо у 8 разів більше, ніж гравець зараз отримує у Сент-Етьєні. Проте рішення керівництва французького клубу було однозначним – Жан-Філіпп не продається.