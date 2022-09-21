Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Вчора 20:34 9503 1
Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією
Сьогодні 11:21 135
Геніальний пас Маліновського, голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика: як Україна перемагала Шотландію
Сьогодні 09:45 214
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 06:38 6425
Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією
Вчора 23:33 689
Петраков прокоментував намагання РФС дискваліфікувати його
Вчора 20:33 573
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 20:08 7362
УЄФА спростувала відсторонення збірної Білорусі від Євро-2024
Вчора 18:48 610 1
Визначився календар Формули-1 на сезон 2023
Вчора 17:53 282
Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах ФІФА та УЄФА
Вчора 17:20 703
Прямі трансляції

Динамо пропонувало 2 млн євро за нападника Сент-Етьєна

Сьогодні 09:25 399 0
Жан-Філіп Крассо міг перейти в київський клуб
Динамо пропонувало 2 млн євро за нападника Сент-Етьєна
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери

Джерело - dynamomania.com.

На початку вересня Динам зробило пропозицію про перехід нападника Сент-Етьєна Жана-Філіппа Крассо.

Про це повідомляє dynamomania.com.

  Актуально: Динамо намагалося підписати вінгера збірної Гондурасу

Київський клуб пропонував за 25-річного івуарійця 2 мільйони євро та 15% від майбутнього перепродажу, проте французи відповіли на таку пропозицію відмовою.

Динамівці готові були платити Крассо у 8 разів більше, ніж гравець зараз отримує у Сент-Етьєні. Проте рішення керівництва французького клубу було однозначним – Жан-Філіпп не продається.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стали відомі статки Усика Стали відомі статки Усика 2229
УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян 5499 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 19824 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 7362
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА 9503 1
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань 6425
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 44531 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9784
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1828
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10981 3
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 26772 4
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16032