Динамо намагалося підписати вінгера збірної Гондурасу

Динамо могло підписати атакувального гравця

Динамо розглядало придбання вінгера збірної Гондурасу та Аріса Луїса Пальму.

Про це повідомляє Sport24.gr.

Перед дедлайном трансферного вікна кияни відправили пропозицію грецькому клубу в розмірі 1.5 млн євро. Ця сума не влаштувала представників Аріса, які хотіли виручити за гравця з Гондурасу на 1 млн євро більше.

Динамо виявилося не готове платити таку суму за Пальму. Зрештою, футболіст залишився виступати в чемпіонаті Греції.

У поточному сезоні 22-річний гондурасець забив 3 голи і віддав 5 асистів у 9 матчах за свою команду.

Раніше Динамо цікавилося двома гравцями з чемпіонату Польщі.