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Динамо намагалося підписати вінгера збірної Гондурасу

Сьогодні 15:24 216 0
Динамо могло підписати атакувального гравця
Динамо намагалося підписати вінгера збірної Гондурасу
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Динамо розглядало придбання вінгера збірної Гондурасу та Аріса Луїса Пальму.

Про це повідомляє Sport24.gr.

Перед дедлайном трансферного вікна кияни відправили пропозицію грецькому клубу в розмірі 1.5 млн євро. Ця сума не влаштувала представників Аріса, які хотіли виручити за гравця з Гондурасу на 1 млн євро більше.

Динамо виявилося не готове платити таку суму за Пальму. Зрештою, футболіст залишився виступати в чемпіонаті Греції.

У поточному сезоні 22-річний гондурасець забив 3 голи і віддав 5 асистів у 9 матчах за свою команду.

Раніше Динамо цікавилося двома гравцями з чемпіонату Польщі.

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