Динамо намагалося підписати вінгера збірної Гондурасу

Джерело - isport.ua.
Динамо розглядало придбання вінгера збірної Гондурасу та Аріса Луїса Пальму.
Про це повідомляє Sport24.gr.
Перед дедлайном трансферного вікна кияни відправили пропозицію грецькому клубу в розмірі 1.5 млн євро. Ця сума не влаштувала представників Аріса, які хотіли виручити за гравця з Гондурасу на 1 млн євро більше.
Динамо виявилося не готове платити таку суму за Пальму. Зрештою, футболіст залишився виступати в чемпіонаті Греції.
У поточному сезоні 22-річний гондурасець забив 3 голи і віддав 5 асистів у 9 матчах за свою команду.
Раніше Динамо цікавилося двома гравцями з чемпіонату Польщі.