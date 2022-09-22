Почеттіно відмовився очолити Ніццу

Ніцца може змінити головного тренера

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно під час цьогорічної літньої трансферної кампанії завершив співпрацю зі французьким Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє RMC.

Почеттіно отримав пропозицію від Ніцци, на чолі якої на тлі невдалого старту сезону вже ледь тримається швейцарець Люсьєн Фавр.

Місцева преса не має жодних сумнівів, що 64-річного фахівця скоро звільнять із посади, і Маурісіо мав усі шанси посісти його місце, однак відмовив "орликам" у подібній послузі.

Як аргумент аргентинець навів відсутність перспектив у Ніцци, яка бере участь у Лізі конференцій УЄФА, у єврокубкових змаганнях цього сезону.

Наразі Ніцца займає 13-е місце в чемпіонаті Франції, команда 2 рази виграла, 2 рази зіграла внічию та 4 рази програла.

Раніше Почеттіновідреагував на звільнення з ПСЖ.