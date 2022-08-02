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Почеттіно відреагував на звільнення з ПСЖ

Сьогодні 17:12 421 0
Маурісіо Почеттіно прокоментував звільнення з ПСЖ
Почеттіно відреагував на звільнення з ПСЖ
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Почеттіно, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Керівництво ПСЖ прийняло рішення про звільнення Маурісіо Почеттіно з поста головного тренера командир за декілька днів до передсезонних зборів.

Про це розповів сам аргентинський фахівець в інтерв'ю infobae.

"Я спокійно ставлюся до обставин, у яких нам довелося жити. Все закінчилося досить пізно. Ми підписували розірвання контракту за день до початку передсезонних зборів, між 3 і 4 липня, і зрозуміло, що зараз всі проекти закриті. Саме тому я не знайшов нове місце роботи.

Я завжди націлений на прогрес і, перш за все, на аналіз усього, що було за останні півтора року в Парі Сен-Жермен. Як ми завжди говоримо, досвід має служити прогресу, розвитку, і я впевнений, що цей досвід буде для мене дуже корисним у майбутньому.

Для мене було задоволенням керувати такими видатними гравцями. Ми завжди говоримо про це з усім тренерським штабом. Це була неймовірна можливість мати стільки імен, стільки фігур у роздягальні. Це була одна з найпозитивніших речей — можливість зустрітися з ними футболістами та змагатися за таких обставин", — сказав Почеттіно.

Нагадаємо, ПСЖ виграв Суперкубок Франції.

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