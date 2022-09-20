Ніцца може змінити головного тренера

Майбутнє головного тренера Ніцци Люсьєна Фавра під питанням.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Керівництво клубу не задоволено останніми результатами команди, тому розпочало пошук заміни 64-річному тренеру.

Сьогодні, 20 вересня, має відбутися зустріч між представниками Ніцци та колишнім тренером ПСЖ Маурісіо Почеттіно з приводу можливої співпраці.

Джерело зазначає, що президент Жан-П’єр Рівер готовий задовольнити фінансові вимоги аргентинського тренера.

Наразі Ніцца займає 13-е місце в чемпіонаті Франції, команда 2 рази виграла, 2 рази зіграла внічию та 4 рази програла.

Раніше Почеттіно відреагував на звільнення з ПСЖ.