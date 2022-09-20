Джерело - tribuna.com.
Майбутнє головного тренера Ніцци Люсьєна Фавра під питанням.
Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
Керівництво клубу не задоволено останніми результатами команди, тому розпочало пошук заміни 64-річному тренеру.
Сьогодні, 20 вересня, має відбутися зустріч між представниками Ніцци та колишнім тренером ПСЖ Маурісіо Почеттіно з приводу можливої співпраці.
Джерело зазначає, що президент Жан-П’єр Рівер готовий задовольнити фінансові вимоги аргентинського тренера.
Наразі Ніцца займає 13-е місце в чемпіонаті Франції, команда 2 рази виграла, 2 рази зіграла внічию та 4 рази програла.
Раніше Почеттіно відреагував на звільнення з ПСЖ.