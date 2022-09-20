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Почеттіно може замінити Фавра у Ніцці

Сьогодні 12:45 152 0
Ніцца може змінити головного тренера
Почеттіно може замінити Фавра у Ніцці
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #Почеттіно, #Футбольні трансфери, #Фавр

Джерело - tribuna.com.

Майбутнє головного тренера Ніцци Люсьєна Фавра під питанням.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Керівництво клубу не задоволено останніми результатами команди, тому розпочало пошук заміни 64-річному тренеру.

Сьогодні, 20 вересня, має відбутися зустріч між представниками Ніцци та колишнім тренером ПСЖ Маурісіо Почеттіно з приводу можливої співпраці.

Джерело зазначає, що президент Жан-П’єр Рівер готовий задовольнити фінансові вимоги аргентинського тренера.

Наразі Ніцца займає 13-е місце в чемпіонаті Франції, команда 2 рази виграла, 2 рази зіграла внічию та 4 рази програла.

Раніше Почеттіно відреагував на звільнення з ПСЖ.

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