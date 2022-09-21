Миколенко: Коли граєш за кордоном, то набагато більше цінуєш збірну

Джерело - Чемпіон.
Граючи за межами України набагато більше цінується національна команда.
Про це розповів захисник Евертона Віталій Миколенка.
"Дуже скучив, радий бути тут. Ми з Яремчуком говорили, що коли ти граєш за кордоном, то набагато більше цінуєш збірну, коли приїжджаєш, ніж коли ти граєш за Динамо і завжди бачиш тих самих гравців зі збірної. Там ти один, а тут ти приїжджаєш назад додому, в сім’ю, - сказав Миколенко.
Нагадаємо, Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією.
Головний тренер Олександр Петраков на пресконференції зазначив, що Віталій має мікропошкодження, проте не виключав його участь у грі з Шотландією.
Матч Шотландія - Україна відбудеться 21, о 21:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.