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Миколенко: Коли граєш за кордоном, то набагато більше цінуєш збірну

Сьогодні 16:29 189 0
Захисник Евертона розповів про виклик у збірну
Миколенко: Коли граєш за кордоном, то набагато більше цінуєш збірну
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Збірна України з футболу, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Граючи за межами України набагато більше цінується національна команда.

Про це розповів захисник Евертона Віталій Миколенка.

"Дуже скучив, радий бути тут. Ми з Яремчуком говорили, що коли ти граєш за кордоном, то набагато більше цінуєш збірну, коли приїжджаєш, ніж коли ти граєш за Динамо і завжди бачиш тих самих гравців зі збірної. Там ти один, а тут ти приїжджаєш назад додому, в сім’ю, - сказав Миколенко.

Нагадаємо, Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією.

Головний тренер Олександр Петраков на пресконференції зазначив, що Віталій має мікропошкодження, проте не виключав його участь у грі з Шотландією.

Матч Шотландія - Україна відбудеться 21, о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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