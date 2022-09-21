Миколенко: Коли граєш за кордоном, то набагато більше цінуєш збірну

Граючи за межами України набагато більше цінується національна команда.

Про це розповів захисник Евертона Віталій Миколенка.

"Дуже скучив, радий бути тут. Ми з Яремчуком говорили, що коли ти граєш за кордоном, то набагато більше цінуєш збірну, коли приїжджаєш, ніж коли ти граєш за Динамо і завжди бачиш тих самих гравців зі збірної. Там ти один, а тут ти приїжджаєш назад додому, в сім’ю, - сказав Миколенко.