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Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією

Сьогодні 11:21 138 0
Матч розпочнеться о 21:45
Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Стала відома заявка збірної України на гру Ліги націй.

Про це повідомляє УАФ.

Актуально: Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА

Заявка збірної України на матч із Шотландією:

Воротарі: Трубін, Лунін, Різник

Захисники: Бондар, Михайліченко, Кривцов, Качараба, Миколенко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Ігнатенко, Циганков, Піхальонок, Коваленко, Зубков

Нападники: Яремчук, Довбик

Із тих футболістів, які перебувають на підготовчому зборі, до заявки не потрапили воротар Євген Волинець (не полетів із командою через відсутність британської візи) та захисник Ілля Забарний (дискваліфікація).

Раніше повідомлялося, що Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. 

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