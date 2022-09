Тухель готовий піти на зниження зарплатні заради Баварії

Колишній тренер Челсі Томас Тухель зацікавлений у роботі з Баварією.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Німецький тренер не хоче робити велику перерву в роботі.

Варіант із мюнхенським клубом здається йому привабливим, і він погодився б на нижчу зарплату, ніж у нього була в АПЛ.

Проте контактів між спеціалістом та представниками клубу ще не було.

Thomas Tuchel doesn't want to take a break from coaching and is very eager to taking over another team. The Bayern job is very attractive to him and he would accept a lower salary that in the Premier League. Nevertheless, there's no contact so far [@SPORTBILD] pic.twitter.com/65iaJIRw48