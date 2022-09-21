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Тухель готовий піти на зниження зарплатні заради Баварії

Сьогодні 22:09 66 0
Тухель може повернутися в Німеччину
Тухель готовий піти на зниження зарплатні заради Баварії
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Челсі Томас Тухель зацікавлений у роботі з Баварією.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Німецький тренер не хоче робити велику перерву в роботі.

Варіант із мюнхенським клубом здається йому привабливим, і він погодився б на нижчу зарплату, ніж у нього була в АПЛ.

Проте контактів між спеціалістом та представниками клубу ще не було.

Раніше повідомлялося, що наставнику Баварії Нагельсманну не загрожує звільнення.

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