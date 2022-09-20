Президент Баварії: Повністю впевнені в Нагельсманні та команді

Керівництво Баварії впевнене в головному тренері клубу Юліану Нагельсманні.

Про це заявив президент мюнхенців Герберт Гайнер.

"Чотири матчі Баварії без перемог в Бундеслізі - звісно, не те, чого очікують наші фани та всі ми. Ми бачимо безліч гольових моментів, які створює наша команда в кожному матчі, і які наразі не відображені в наших результатах".