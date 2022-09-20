Президент Баварії: Повністю впевнені в Нагельсманні та команді

Джерело - TZ.
Керівництво Баварії впевнене в головному тренері клубу Юліану Нагельсманні.
Про це заявив президент мюнхенців Герберт Гайнер.
"Чотири матчі Баварії без перемог в Бундеслізі - звісно, не те, чого очікують наші фани та всі ми. Ми бачимо безліч гольових моментів, які створює наша команда в кожному матчі, і які наразі не відображені в наших результатах".
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"Але ми повністю впевнені в Нагельсманні та нашій команді. Після міжнародної паузи ми знову атакуватимемо, як повинна Баварія. Сезон тільки почався. Знаємо, що маємо потенціал для досягнення наших великих цілей", - сказав Гайнер.
Нагадаємо, Баварія поступилась Аугсбургу в 7-у турі Бундесліги.