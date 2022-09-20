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Президент Баварії: Повністю впевнені в Нагельсманні та команді

Сьогодні 17:42 148 0
Президент мюнхенців прокоментував невдалі результати клубу
Президент Баварії: Повністю впевнені в Нагельсманні та команді
#Баварія, #Нагельсманн

Джерело - TZ.

Керівництво Баварії впевнене в головному тренері клубу Юліану Нагельсманні.

Про це заявив президент мюнхенців Герберт Гайнер.

"Чотири матчі Баварії без перемог в Бундеслізі - звісно, не те, чого очікують наші фани та всі ми. Ми бачимо безліч гольових моментів, які створює наша команда в кожному матчі, і які наразі не відображені в наших результатах".

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"Але ми повністю впевнені в Нагельсманні та нашій команді. Після міжнародної паузи ми знову атакуватимемо, як повинна Баварія. Сезон тільки почався. Знаємо, що маємо потенціал для досягнення наших великих цілей", - сказав Гайнер.

Нагадаємо, Баварія поступилась Аугсбургу в 7-у турі Бундесліги.

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