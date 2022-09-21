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Монца розірвала контракт з зірковим новачком

Сьогодні 13:56 227 0
Андреа Ранокк'я отримав статус вільного агента.
Монца розірвала контракт з зірковим новачком
#Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - ACMonza.

Монца розірвала контракт з досвідченим захисником Андреа Ранокк'я.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

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Колишній гравець Інтера став першим новачком клубу після виходу в Серію А. Проте Ранокк'я зіграв лише проти Наполі, отримавши в тому матчі складну травму.

Через пошкодження Андреа пропустить майже весь нинішній сезон. Відтак, Монца домовилася з 34-річним футболістом про розірвання контракту. Дію угоди припинили за обопільною згодою сторін.

Раніше Монца переграла Ювентус.

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