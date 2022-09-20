Берлусконі: Втручатимусь у роботу тренера Монци, як це робив у Мілані

Президент Монци Сільвіо Берлусконі буде втручатися в роботу нового головного тренера Раффаеле Палладіно.

Про це Берлусконі розповів Football Italia.

"Вихід Монци в Серію А через 110 років приніс мені більше задоволення, ніж перемога в ЛЧ. Втручатимусь у роботу тренера безпосередньо з порадами, як це робив у Мілані".

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"Палладіно - тренер, якого я добре знаю з часів роботи в академії Монци. Я разом з Галліані вирішив віддати команду в його руки, тому що, на нашу думку, він справді цього заслуговує. Водночас немає жодних сумнівів, що я буду займатися ситуацією напряму, бо я довів, що у футболі я знаю, як досягати цілей, які ставлю", - сказав Берлусконі