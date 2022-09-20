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Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією

Вчора 23:33 229 0
Два футболісти збірної мають пошкодження
Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією
#Віктор Коваленко, #Ліга націй УЄФА, #Віталій Миколенко

Джерело - УАФ.

Захисник Віталій Миколенко та хавбек Віктор Коваленко пропустять матч 1 туру Ліги націй із Шотландією.

Про це повідомляє УАФ.

Обидва футболісти пропускали тренування – Миколенко кілька разів обійшов поле з м’ячем, а потім спостерігав за роботою партнерів разом із масажистами та лікарями, а Коваленко залишився в готелі. Завтра Віктору зроблять МРТ.

Відзначається, що попри пропуск гри з шотландцями Миколенко та Коваленко розраховують відновитися до протистояння з Вірменією (24 вересня).

Головний тренер Олександр Петраков на пресконференції зазначив, що Віталій має мікропошкодження, проте не виключав його участь у грі з Шотландією.

Матч Шотландія - Україна відбудеться 21, о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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