Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією

Два футболісти збірної мають пошкодження

Джерело - УАФ.

Захисник Віталій Миколенко та хавбек Віктор Коваленко пропустять матч 1 туру Ліги націй із Шотландією.

Про це повідомляє УАФ.

Обидва футболісти пропускали тренування – Миколенко кілька разів обійшов поле з м’ячем, а потім спостерігав за роботою партнерів разом із масажистами та лікарями, а Коваленко залишився в готелі. Завтра Віктору зроблять МРТ.

Відзначається, що попри пропуск гри з шотландцями Миколенко та Коваленко розраховують відновитися до протистояння з Вірменією (24 вересня).

Головний тренер Олександр Петраков на пресконференції зазначив, що Віталій має мікропошкодження, проте не виключав його участь у грі з Шотландією.

Матч Шотландія - Україна відбудеться 21, о 21:45 за київським часом.

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