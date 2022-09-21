Асенсіо не виключає перехід у Барселону

Півзахисник Реала Марко Асенсіо може змінити клуб по завершенні сезону.

Про це розповів сам футболіст.

"Так, у мене були шанси піти. Зараз підписання нового контракту з Реалом не залежить від мене, оскільки є багато факторів. Сподіваюся, це станеться, я завжди був щасливий тут.

Чутки у моїй ситуації – це нормально. Я можу підписати контракт як вільний агент з будь-яким клубом через кілька місяців... Не знаю, чи хоче мене Барселона. Ніколи не думав про майбутнє в цій команді, не оцінював такий сценарій. Тому не знаю. Зараз не можу відповісти", – розповів Асенсіо.