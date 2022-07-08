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Ньюкасл готує трансфер Асенсіо

Сьогодні 10:45 190 0
Марко Асенсіо може змінити клуб
Ньюкасл готує трансфер Асенсіо
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Асенсіо, #Ньюкасл Юнайтед, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Ньюкасл має намір прибрати півзахисника Реала Марко Асенсіо в поточне трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

Нові власники клубу з Саудівської Аравії готові задовольнити фінансові вимоги іспанців та самого 26-річного футболіста. Однак невідомо, чи погодиться Асенсіо переходити в команду, яка не братиме участь в єврокубках.

За інформацією журналіста Екрема Конура, стартова пропозиція Ньюкасла становитиме 20 млн фунтів.

Раніше повідомлялося, що Реал не запропонує Асенсіо новий контракт.

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