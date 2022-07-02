Реал не запропонує Асенсіо новий контракт

Чинна угода іспанця розрахована до літа 2023 року

Мадридський Реал не пропонуватиме півзахиснику Марко Асенсіо новий контракт.

Про це повідомляє Marca.

Чинна угода іспанця розрахована до літа 2023 року. В такому випадку вірогідним є продаж 26-річного футболіста в поточне трансферне вікно.

Офіційну пропозицію щодо переходу Асенсіо був готовий зробити Ліверпуль. Мерсисайдці планували заплатити за плеймейкера 20 мільйонів євро, однак ситуація могла змінитися через підписання нового контракту з Мохамедом Салахом.

У сезоні 2021/22 Асенсіо забив 10 голів у 31 матчі Ла-Ліги.