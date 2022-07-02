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Реал не запропонує Асенсіо новий контракт

Сьогодні 11:55 109 0
Чинна угода іспанця розрахована до літа 2023 року
Реал не запропонує Асенсіо новий контракт
#Асенсіо, #Реал Мадрид

Джерело - Tribuna.com.

Мадридський Реал не пропонуватиме півзахиснику Марко Асенсіо новий контракт.

Про це повідомляє Marca.

Чинна угода іспанця розрахована до літа 2023 року. В такому випадку вірогідним є продаж 26-річного футболіста в поточне трансферне вікно.

Офіційну пропозицію щодо переходу Асенсіо був готовий зробити Ліверпуль. Мерсисайдці планували заплатити за плеймейкера 20 мільйонів євро, однак ситуація могла змінитися через підписання нового контракту з Мохамедом Салахом.

У сезоні 2021/22 Асенсіо забив 10 голів у 31 матчі Ла-Ліги.

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