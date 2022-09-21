Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в 4 турі Ліги націй в дивізіоні B1 зіграє в гостях проти збірної Шотландії.
Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин.
Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.
Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, коментуватиме гру Денис Босянок.
Факти про суперників
- Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
- Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
- Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
- Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
- Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.