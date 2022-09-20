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Де Дзербі: Мета в Брайтоні - залишитися у ТОП-10 АПЛ

Вчора 23:47 134 0
Новий тренер Брайтона розповів про плани на сезон
Де Дзербі: Мета в Брайтоні - залишитися у ТОП-10 АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - TakeOneNews.

Колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі має намір закріпитися з Брайтоном у ТОП-10 турнірної таблиці АПЛ.

Про це італієць розповів на пресконференції.

"Це великий виклик, я перебуваю в найважливішій лізі світу. Я беру команду, яка посідає четверте місце - це є для мене серйозним стимулом. Мета - поліпшити тогорічні результати й залишитися у ТОП-10".

  Актуально: Де Дзербі - 13-й італійський тренер в історії АПЛ

"Команда знає, що робити на полі, має дуже чіткий стиль, але я вважаю, що досконалості не існує. Завжди є що вдосконалювати. Одна справа бачити, як вони грають, інша - тренувати їх", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Брайтон.

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