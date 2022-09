Колишінй тренер Сассуоло і Шахтаря Роберто Де Дзербі став тренером Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 4 роки.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ