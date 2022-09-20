Де Дзербі - 13-й італійський тренер в історії АПЛ

де Дзербі працюватиме в АПЛ

Брайтон оголосив про призначення головним тренером Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє Дланлука Ді Марціо.

Контракт з 43-річним італійцем розрахований до 2026 року. На цій посаді колишній тренер Шахтаря замінив Грема Поттера, який очолив Челсі.

Де Дзербі став 13-м італійським тренером в історії Англійської Прем'єр-ліги, після Джанлуки Віаллі, Карло Анчелотті, Роберто Ді Маттео, Роберто Манчіні, Клаудіо Раньєрі, Антоніо Конте, Мауріціо Саррі, Аттіліо Ломбардо, Джанфранко Дзоли, Паоло Ді Каніо, Вальтера Мадзаррі та Франческо Гвідоліна.

З цього списку в АПЛ досі працює тільки Антоніо Конте, який очолює Тоттенгем.