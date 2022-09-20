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Ліга націй - Шотландія – Україна: наші шанси на дивізіон А

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Без дуелі Зіна VS Роббо, але з сподіваннями на черговий гол Довбика у Глазго
Ліга націй - Шотландія – Україна: наші шанси на дивізіон А

Джерело - Чемпіон.

Трансляція

Після того, як телеканали Футбол припинили існування, ліценція на право трансляції матчів збірної виявилася вакантною. Після домовленостей з УЄФА на території України поєдинок покажуть безкоштовно у межах інформаційного марафону Єдині новини та на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Збірна України виходить на фінішну пряму в цьогорічному розіграші Ліги націй, і власне для команди Петракова ця пряма трохи довша, ніж для інших європейських збірних. До анонсованої мети – посісти перше місце в групі 1 Ліги В та повернутися в дивізіон А – залишається три поєдинки. У Глазго Україна і Шотландія фактично зіграють матч 1го туру, перенесений з червня. Тоді обидві збірні погодилися змістити гру на вересень, натомість провели перший матч плей-офф до чемпіонату світу. Результат та й сама гра ще й досі в пам’яті – перемога України 1:3, хоча підсумковий результат для обох збірних однаковий, ні ми, ні шотландці на Мундіаль не їдемо. Тож матчі Ліги націй – останніі офіційні у 2022-му.

Прогноз Parimatch Ukraine

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine вважає господарів поля фаворитами поєдинку. Коефіцієнт на перемогу Шотландії – 2.60, в той час, як на, те що Україна забере три очки з Гемпден Парк - 3.10. Шанси, що команди зіграють унічию, розцінюють як 3.05 до 1.

Передумови для такої оцінки експертів очевидні. Перед паузою на матчі збірних одразу кілька лідерів нашої команди опинилися поза грою через травми. По-перше, пропускає збір Георгій Бущан, воротар Динамо вже переніс операцію та цьогоріч точно на поле не вийде. Тож на воротарській позиції можуть бути несподіванки. Крім попередньо заявлених Луніна та Різника, Петраков довикликав в команду Анатолія Трубіна та дебютанта, голкіпера Колоса Євгена Волинця. Наразі найбільше ігрової практики в кіпера Шахтаря, тож теоретично саме він є пріоритетним вибором. Ще дві втрати маємо в плані швидкості та креативу. Динамівець Микола Шапаренко травмував коліно в матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче та пропускає збір, а Олександр Зінченко  пошкодив м’яз на тренуванні Арсеналу, і теж не приїхав в розташування національної команди. Заявлена травма і в лівого захисника Брюгге Едуарда Соболя, хоча за клуб в чемпіонаті він все ж зіграв. Усі інші найсильніші в строю, включаючи спеціаліста по забиванню на Гемпден Парк Артема Довбика. Нападник Дніпра-1 ще й приїхав у збірну в піднесеному настрої, двічі забивши на свою команду в матчі Ліги конференцій проти кіпрського Аполлона та забезпечивши дніпрянам першу перемогу в турнірі. Відзначимо й повернення до збірної півзахисника Спеції Віктора Коваленка, який востаннє грав за "синьо-жовтих" у товариському матчі проти Болгарії у листопаді минулого року.

Власне збірна України почала підготовку до матчів Ліги націй 16 вересня у Варшаві. У той час, як європейські ліги ущільнюють графік заради чемпіонату світу в листопаді, УПЛ тур на вихідних не запланувала. Тож для збірної це була можливість додаткові кілька днів потренуватися разом, а гравцям повністю відновитися після матчів у єврокубках.

Щоб гарантувати собі лідируючу позицію в групі, українці зобов’язані обігрувати Шотландію, яка є їх головним конкурентом за право підвищитися в класі. Жовто-сині самі ускладнили собі задачу, коли не змогли обіграти Ірландію у Лодзі. Наразі команда Петракова має лише 1 очко переваги над майбутнім суперником, який посідає друге місце в турнірній таблиці.

Що стосується Шотландії, то у Стіва Кларка з одного боку є позитивні новини – у команду повертається Кіран Тірні. Захисник Арсенала пропускав червневі матчі через травму. З іншого боку – шотландці втрачають Ендрю Робертсона. Зважаючи на те, що Роббо і Тірні закривають одну позицію в збірній, то в ігровому плані британці не мають втратити, а от харизма та лідерські якості гравця Ліверпуля для його збірної незамінні. Також своїй команді не допоможуть Джон Суттар (Рейнджерс), Ліам Купер (Лідс) і голкіпер Росс Стюарт (Сандерленд).

Після червневого матчу збірна України веде за особистими зустрічами з Шотландією – 2:1. До того команди зустрічалися у відборі до Євро-2008 та обмінялися домашніми перемогами. А зовсім нещодавно Шахтар зіграв унічию з "Селтіком" у групі ЛЧ. У збірній наразі одразу чотири представники чемпіона країни.

Матч у Глазго обіцяє бути важким, тож вболіваємо за своїх та заряджаємо на Україну разом з Parimatch Ukraine!

Факти про суперників

  • Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
  • Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
  • Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
  • Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
  • Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.
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