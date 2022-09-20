Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
18.09.2022 23:23 1153
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Сьогодні 12:04 18057 1
Ребров: Я із задоволенням працював би у збірній України
Сьогодні 11:00 191
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:02 1619
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 21:45 5880
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Вчора 21:42 2062
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 13:05 3507 3
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Вчора 10:27 30101
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 243955
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
18.09.2022 23:55 1126
Прямі трансляції

Ребров: Для Петракова це честь, що з боку агресора почали говорити про санкції

Сьогодні 12:00 200 0
Фахівець - про покарання для російських спортсменів
Ребров: Для Петракова це честь, що з боку агресора почали говорити про санкції
#Олександр Петраков, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Російських спортсменів слід усувати на той час, поки в Росії перебуває режим путіна.

Про це заявив головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Слова Петракова? Згодний із Шовковським, який, коли його в якийсь російський список санкцій помістили, сказав, що це честь для будь-якого українця. Також, напевно, і для Петракова це честь, що з боку агресора почали говорити про те, щоб його якісь санкції.

Ця думка не лише Петракова, а думка кожного українця, бо те, що зараз відчуває на собі Україна, тут не треба підбирати слова. Всі можуть висловитися ще грубіше, але, вважаю, Петраков все-таки офіційна особа і він намагається у своїх висловлюваннях стримувати себе. Але те, що він сказав - я на 100% з ним згоден.

Завжди говорив, що зараз важливо не те, що думати, коли закінчиться війна, а коли закінчиться режим путіна. Бо навіть якщо ми виграємо війну і росія сяде в засідку, то що буде далі? Це лише питання [часу], коли буде наступна війна та наступна агресія з боку Росії.

Вважаю, що російських спортсменів потрібно усувати не на п'ять років, а на той час, поки в цій країні перебуває режим путіна, агресивний режим стосовно не лише України, а й усіх країн", - сказав Ребров.

Раніше Ребров заявив, що хотів повернутися в Україну 24 лютого, але в Аль-Айні були проти.

Нагадаємо російський футбольний союз (РФС) написав скаргу до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. Сторона країни-агресора звинувачує Петракова у порушенні кодексу поведінки та дискримінації росіян. Тренер  говорив, що має бажання приєднатися до захисників України, а також закликав виключити росіян зі всіх міжнародних спортивних змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 18057 1
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва 2062
У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова 13365 4
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 5880
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 3507 3
Вацко: Костюк може очолити Динамо Вацко: Костюк може очолити Динамо 3942
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21568
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 18057 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45184
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 25546
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21324
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37575