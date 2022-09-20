Ребров: Для Петракова це честь, що з боку агресора почали говорити про санкції

Російських спортсменів слід усувати на той час, поки в Росії перебуває режим путіна.

Про це заявив головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Слова Петракова? Згодний із Шовковським, який, коли його в якийсь російський список санкцій помістили, сказав, що це честь для будь-якого українця. Також, напевно, і для Петракова це честь, що з боку агресора почали говорити про те, щоб його якісь санкції.

Ця думка не лише Петракова, а думка кожного українця, бо те, що зараз відчуває на собі Україна, тут не треба підбирати слова. Всі можуть висловитися ще грубіше, але, вважаю, Петраков все-таки офіційна особа і він намагається у своїх висловлюваннях стримувати себе. Але те, що він сказав - я на 100% з ним згоден.

Завжди говорив, що зараз важливо не те, що думати, коли закінчиться війна, а коли закінчиться режим путіна. Бо навіть якщо ми виграємо війну і росія сяде в засідку, то що буде далі? Це лише питання [часу], коли буде наступна війна та наступна агресія з боку Росії.

Вважаю, що російських спортсменів потрібно усувати не на п'ять років, а на той час, поки в цій країні перебуває режим путіна, агресивний режим стосовно не лише України, а й усіх країн", - сказав Ребров.