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У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова

Сьогодні 13:10 2719 3
Російська сторона звинувачує спеціаліста в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету.
У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова
#Олександр Петраков, #РФС

Джерело - tribuna.com.

Російський футбольний союз написав лист в УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Про це повідомляє The Guardian.

Приводом для заяв Росії проти Петракова стали слова тренера в інтерв'ю, яке він давав виданню The Guardian у квітні. У ньому 65-річний фахівець казав, що був готовий захищати країну зі зброєю у руках під час нападу на Київ.

"Гадав, якщо вони зайдуть у Київ, то візьму у руки зброю та захищатиму моє місто. Мені 64, але я відчував, що здатен на це. Гадаю, міг би ліквідувати двох або трьох ворогів", - казав Петраков.

У листі в комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

У РФС стверджують, що  коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють "дискримінацію будь-якої країни" та говорять про прагнення популяризувати футбол "у дусі миру".

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – Росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.

Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", написав заступник генерального секретаря РФС Денис Рогачов.

У РФС стверджують, що Петраков фактично зробив "заклик до насильства", а його коментарі є "дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян Російської Федерації без будь-яких законних підстав".

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