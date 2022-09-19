Ребров: Хотів повернутися в Україну 24 лютого, але в Аль-Айні були проти

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров мав намір повернутися в Україну 24 лютого.

Про це він розповів 24 Каналу.

"У мене було бажання повернутися в Україну 24 лютого, але коли я сказав про це в клубі, звичайно, всі були проти цього. У мене є зобов’язання перед клубом. В Аль-Айні негативно відреагували на моє бажання, тому що ми були на першому місці, всі були задоволені моєю роботою".