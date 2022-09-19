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Ребров: Хотів повернутися в Україну 24 лютого, але в Аль-Айні були проти

Вчора 22:21 177 0
Тренер Аль-Айна розповів про те, як зустрів війну
Ребров: Хотів повернутися в Україну 24 лютого, але в Аль-Айні були проти
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров мав намір повернутися в Україну 24 лютого.

Про це він розповів 24 Каналу.

"У мене було бажання повернутися в Україну 24 лютого, але коли я сказав про це в клубі, звичайно, всі були проти цього. У мене є зобов’язання перед клубом. В Аль-Айні негативно відреагували на моє бажання, тому що ми були на першому місці, всі були задоволені моєю роботою".

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"Я сам розумів, що моя відсутність вплине на команду. Я також розумів, що хочу бути зі своєю країною, повернутися туди, але в мене не вийшло. Я допомагав як міг звідси", - сказав Ребров.

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