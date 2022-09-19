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Циганик здивований тим, що росія досі є членом УЄФА та ФІФА

Вчора 22:31 172 0
Циганик здивований тим, що росія досі є членом УЄФА та ФІФА
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Лист РФС до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова справді був і УЄФА направив запит до УАФ та отримав вичерпну відповідь.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

Після цього росіяни не заспокоїлися і продовжили свою активність у цьому напрямі, внаслідок чого УЄФА був змушений розпочати своє розслідування, запитавши УАФ пояснення з цього питання, і УАФ знову їх дала. Рішення з цього питання поки що немає.

Циганик у зв'язку з цією справою висловив подив, чому росія досі є членом УЄФА та ФІФА.

Раніше Ігор Циганик також заявив, що Динамо не збирається підписувати нових гравців до закриття трансферного вікна.

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