Циганик здивований тим, що росія досі є членом УЄФА та ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Лист РФС до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова справді був і УЄФА направив запит до УАФ та отримав вичерпну відповідь.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

Після цього росіяни не заспокоїлися і продовжили свою активність у цьому напрямі, внаслідок чого УЄФА був змушений розпочати своє розслідування, запитавши УАФ пояснення з цього питання, і УАФ знову їх дала. Рішення з цього питання поки що немає.

Циганик у зв'язку з цією справою висловив подив, чому росія досі є членом УЄФА та ФІФА.

Раніше Ігор Циганик також заявив, що Динамо не збирається підписувати нових гравців до закриття трансферного вікна.