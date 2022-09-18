Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Ліга націй УЄФА, Ліга В, група 1 2 тур 21 вересня, 2022 рік. 21:45 Збірна Шотландії - збірна України Гемпден Парк, Глазго (Шотландія) Головний арбітр - (інформація з'явиться згодом)

Збірна України зіграє проти збірної Шотландії у матчі 2 туру Ліги націй. Цей поєдинок мав відбутися ще у червні, однак був перенесений через те, що якраз тоді підопічні Олександра Петракова та Стіва Кларка були залучені у вирішальних зустрічах плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022, в тому числі й між собою.

Шотландія

Тартанові після поразки від України у півфіналі відбору на ЧС (1:3) провели три матчі в Лізі націй. Шотландцям двічі вдалося перемогти Вірменію, тоді як від Ірландії у принциповому поєдинку в Дубліні вони зазнали розгромної поразки (0:3).

Таким чином, збірна із Британських островів після трьох турів посідає друге місце у групі 1 Ліги В, маючи в активі 6 очок. Різниця забитих-пропущених м'ячів складає 6:4.

Україна

Синьо-жовта команда після несподівано впевненої виїзної перемоги над шотландцями у півфіналі відбору на ЧС (3:1) програла у фіналі Вельсу (0:1). Після цього футболісти Петракова зіграли три поєдинки Ліги націй. Було здобуто дві перемоги (над Ірландією та Вірменією) та одну зустріч завершено внічию (проти Ірландії- 1:1).

Україна лідирує в турнірній таблиці групи 1 Ліги В, маючи після трьох турів 7 очок. Різниця забитих-пропущених м'ячів складає 5:1.

Напередодні матчу проти збірної Шотландії нашу команду спіткала справжня епідемія травм ключових футболістів. Олександр Петраков не зможе розраховувати у вересневих поєдинках на Георгія Бущана, Миколу Шапаренка та Олександра Зінченка. А пізніше стало відомо ще й про травму Едуарда Соболя, який ушкодив привідний м'яз на тренуванні Брюгге.

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою три офіційні гри. У кваліфікації Євро-2008 збірні обмінялися домашніми перемогами: 2:0 – у Києві, 3:1 – у Глазго. А у півфіналі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 перемогу у столиці Шотландії святкувала збірна України – 3:1.

Пряма мова

Стів Кларк (головний тренер збірної Шотландії): очікуйте пізніше

Олександр Петраков (головний тренер збірної України): очікуйте пізніше

Орієнтовні склади

Шотландія: Гордон, Гендрі, Генлі, Мактоміней, Робертсон, Макгрегор, Фергюсон, О’Доннел, Макгінн, Армстронг, Адамс.

Україна: Трубін, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Мудрик, Яремчук.

Цифри і факти

Через щільний розклад обом збірним доведеться зіграти по 3 матчі за 7 днів (21, 24 та 27 вересня), два з цих матчів будуть очними;

Переможець групи, ким, дуже ймовірно, буде саме Україна або Шотландія, в наступний розіграш Ліги націй проведе у найсильнішому дивізіоні - A;

Обидві очні зустрічі цих команд у Глазго завершувалися з рахунком 3:1 (по одній перемозі України та Шотландії);

Обидві команди мають цікаву "суху статистику" напередодні зустрічі - Шотландія ще не пропускала голів удома в цій Лізі націй, а Україна не пропускала на виїзді.

Різниця голів за всю історію протистоянь Шотландії та України складає 4:6 на користь нашої збірної.

Прогноз букмекерів

Перемога Шотландії – 2,30, України – 3,10, нічия – 3,20.

Прогноз Чемпіона

Перемога України - 1:2.