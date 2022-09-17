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Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй

Сьогодні 11:39 110 0
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
#Олександр Зінченко, #Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

У вересневих матчах Ліги націй збірній України не допоможуть Георгій Бущан, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Петраков.

"Вже є втрати. Бущан переніс операцію та вибув на півтора місяця. Шапаренко вилетів на 7 місяців. Вчора мені телефонував Зінченко, він теж отримав травму - литкового м‘яза. Його не буде, два тижні він не може грати.

З Тарасом Степаненком все добре, у нього була судома. А так подивимося", - сказав Петраков.

Раніше повідомлялося, що стартував продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Шотландія.

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