Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй

У вересневих матчах Ліги націй збірній України не допоможуть Георгій Бущан, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Петраков.

"Вже є втрати. Бущан переніс операцію та вибув на півтора місяця. Шапаренко вилетів на 7 місяців. Вчора мені телефонував Зінченко, він теж отримав травму - литкового м‘яза. Його не буде, два тижні він не може грати.

З Тарасом Степаненком все добре, у нього була судома. А так подивимося", - сказав Петраков.