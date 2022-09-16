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Динамо безплатно роздавало квитки на матч з АЕКом, - журналіст

Сьогодні 15:50 183 0
Деякі вболівальники Динамо потрапили на матч Ліги Європи безкоштовно
Динамо безплатно роздавало квитки на матч з АЕКом, - журналіст
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - SportTVP.

Київське Динамо безкоштовно роздавало квитки на матч 2-го туру Ліги Європи проти АЕКа з Ларнаки (0:1).

Про це повідомив польський журналіст SportTVP Маріуш Міга.

"Матч проти АЕК з Ларнаки на стадіоні Краковія вже розпочався, а зовні у довгих чергах ще були вболівальники Динамо. Більшість з них стояли там абсолютно спокійно. Напевно, було б не так, якби вони заплатили за квитки, а коштували вони від 50 до 190 злотих".

  Актуально: Матч Динамо - АЕК у Кракові відвідало близько 5 тисяч глядачів

"Але все було інакше, адже клуб нарешті почав безплатно роздавати квитки, як здалося, перед самим початком матчу. Завдяки цьому один із секторів за воротами таки заповнився українськими вболівальниками", - написав Міга

Нагадаємо, Динамо після двох турів посідає останнє місце в групі B Ліги Європи.

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