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Гравці житомирського Полісся та Олександр Усик зустрілися з уболівальниками

Сьогодні 14:14 193 0
Гравці житомирського Полісся та Олександр Усик зустрілися з уболівальниками
#Олександр Усик

Джерело - Паріматч.

Після переможного матчу 3 туру Чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги, у якому житомирське Полісся обіграло ФСК Маріуполь (4:2), президент клубу Геннадій Буткевич та чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрілись з уболівальниками команди. Впродовж години спільно з гравцями клубу вони клубу спілкувались з футбольними фанами та відповідали на їх запитання.

Зустріч відбулася  у пабі "Шульц" – закладі, який фактично став фанатським сектором ФК Полісся. Адже через постійну загрозу ракетних обстрілів з боку росії на території України матчі проходять без глядачів на трибунах. 

"Побачивши атмосферу в пабі, я був приємно вражений, наскільки люди підтримують команду. Попри те, що на трибунах сьогодні було тихо,  я певен, що футболісти відчували підтримку всіх вболівальників, які зібрались тут. В такі моменти дуже гостро розумієш – ми любимо футбол і продовжуємо його розвивати навіть в умовах повномасштабної війни. Звісно, все це можливо завдяки нашим героям у лавах ЗСУ, які захищают кожний метр нашої землі", – сказав президент футбольного клубу Полісся Геннадій Буткевич. 

Взимку Олександр Усик приєднався до команди Полісся на тренувальних зборах у Туреччині. Між тим, навіть виходив на поле у ролі нападника у матчах товариського турніру Winter Cup. Тож боксер завітав до Житомира не просто подивитися футбол, а  фактично підтримати своїх.

"Я був радий побачити хлопців і щиро вболівав за команду, оскільки вона насправді стала мені близькою. Приємно бачити, що житомиряни так підтримують "Полісся" тут, у пабі-бомбосховищі, бо через війну вони не можуть зробити це на трибунах", – поділився враженнями від зустрічі Усик. 

Крім того, під час зустрічі гравці Полісся спільно з Олександром Усиком підписали фірмову футболку для житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади. ЇЇ разом із необхідними на фронті речами, зокрема, автомобілями, генераторами та радіостанціями ФК найближчим часом передасть військовим на бойові позиції.

Нагадаємо, напередодні війни Олександр Усик здійснив мрію свого дитинства - зіграв у футбол за професійний клуб. Український чемпіон світу зіграв за Полісся у передсезонному турнірі Winter Cup 2022.

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