Чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) дебютував у складі Полісся на Winter Cup.

Український боксер прокоментував свій перший професійний матч у футболі.

"Емоції взагалі зашкалюють. Дуже вдячний команді, що вона мене тепло прийняла. Ми дуже добре з хлопцями потоваришували. Велике спасибі Калитвинцеву, Буткевичу, що запропонували", - заявив боксер.

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"Все слава богу, все чудово. Дітям дякую. Дуже емоційно. Дуже мріяв зіграти за професійну команду, ще хлопцем, який займався футболом. Так склалося, що я пішов у чудовий вид спорту - бокс. Ну, а зараз у 35 років збулася мрія дитинства - зіграв за професійну команду. Полісся - це сила", - сказав Усик.