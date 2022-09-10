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Захисник збірної Боснії виступив проти матчу з росіянами

Сьогодні 12:25 184 0
Анел Ахмедходжіч прокоментував матч з країною-терористом
Захисник збірної Боснії виступив проти матчу з росіянами

Джерело - isport.ua.

Захисник Шеффілд Юнайтед та збірної Боснії і Герцеговини Анел Ахмедходжіч виступив проти намірів футбольної асоціації країни провести товариський матч проти росіян.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я був дуже приголомшений, коли дізнався. Я не знаю, що сказати, окрім того, що я проти цього матчу. Ми всі знаємо, що відбувається, і грати проти РФ - це велика помилка.

У мене є друг з України, і коли я побачив це, я був дуже розчарований", - відзначив Ахмедходжіч.

Нагадаємо, УЄФА не заперечуєпроведення матчу, адже на збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно Росії під час виключення країни зі змагань під егідою спілки.

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