Захисник збірної Боснії виступив проти матчу з росіянами

Анел Ахмедходжіч прокоментував матч з країною-терористом

Захисник Шеффілд Юнайтед та збірної Боснії і Герцеговини Анел Ахмедходжіч виступив проти намірів футбольної асоціації країни провести товариський матч проти росіян.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я був дуже приголомшений, коли дізнався. Я не знаю, що сказати, окрім того, що я проти цього матчу. Ми всі знаємо, що відбувається, і грати проти РФ - це велика помилка.

У мене є друг з України, і коли я побачив це, я був дуже розчарований", - відзначив Ахмедходжіч.

Нагадаємо, УЄФА не заперечуєпроведення матчу, адже на збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно Росії під час виключення країни зі змагань під егідою спілки.