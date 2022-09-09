Стала відома сума, яку отримає ФА Боснії за матч з Росією

Матч відбудеться у Санкт-Петербузі

Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини отримає виплату в розмірі 200 тисяч євро за проведення товариського матчу зі збірною Росії в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Avaz.

За інформацією джерела, росіяни також візьмуть на себе всі витрати за проїзд та проживання.

Раніше були чутки, що деякі провідні гравці національної команди вирішили, що не відправляться на спаринг з Росією.

УЄФА не заперечує проведення матчу, адже на збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно Росії під час виключення країни зі змагань під егідою спілки.