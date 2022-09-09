УЄФА не заперечує проти матчу між Боснією та Росією

УЄФА не заперечує проведення контрольного матчу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.

Про це повдіомляє Istraga.ba.

У відповідь на офіційний запит Футбольної Асоціації Боснії та Герцеговини представники пояснили, що товариські зустрічі не відбуваються під егідою спілки та не входять у сферу її відповідальності. У зв’язку з цим, на національні збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно Росії під час виключення країни зі змагань УЄФА. У своїй позиції спілка посилається на статтю 6 Регламенту ФІФА щодо проведення міжнародних матчів.

"Хотіли б підтвердити, що УЄФА не заперечує проти того, щоб ФА Боснії та Герцеговини зіграла товариський матч проти Російського футбольного союзу (РФС) на території РФ", - йдеться в офіційній відповіді УЄФА.