У Боснії обдумують скасування матчу з Росією

Азмір Хусич вважає, що його країні не треба псувати стосунки з іншими федераціями через матч із росією.

Член виконкому Футбольного союзу Боснії та Герцеговини Азмір Хусіч пообіцяв зробити все можливе, щоб скасувати товариський матч з Росією.

Про це розповів сам функціонер.

Актуально: Стала відома сума, яку отримає ФА Боснії за матч з Росією

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоби матч не відбувся. Я вже зв'язався з деякими членами виконкому та впевнений, що аргументами можна переконати колег у тому, що матч із росією нам наразі не потрібен. Поки росія знаходиться під баном УЄФА та ФІФА, ми повинні поводитися так, як від нас очікують", - розповів Хусіч.

Раніше були чутки, що деякі провідні гравці національної команди вирішили, що не відправляться на спаринг з Росією.

УЄФА не заперечуєпроведення матчу, адже на збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно Росії під час виключення країни зі змагань під егідою спілки.