Мер Сараєво пригрозила ФА Боснії санкціями через матч з Росією

Беньяміна Каріч прокоментувала товариський матч Боснії з Росією

Мер Сараєво Беньяміна Каріч різко виступила проти ідеї проведення товариського матчу збірної Боснії та Герцеговини з командою росії.

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"Сараєво, як місто, яке тривалий час перебувало в облозі агресорів, і я, як мер, рішуче засуджуємо рішення Футбольної асоціації провести товариський матч з росією. Якщо рішення не буде змінено, місто припинить співпрацю з Асоціацією, яка досі була успішною", - розповіла Каріч.

Раніше були чутки, що деякі провідні гравці національної команди вирішили, що не відправляться на спаринг з Росією.

УЄФА не заперечуєпроведення матчу, адже на збірні не розповсюджуються обмеження, які були застосовані стосовно Росії під час виключення країни зі змагань під егідою спілки.