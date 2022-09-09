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Шериф з Ковалем розгромив Омонію Безуса, Манчестер Юнайтед поступився Реал Сосьєдаду. Результати 1 туру Ліги Європи

Сьогодні 00:07 182 0
Результати 1 туру Ліги Європи
Шериф з Ковалем розгромив Омонію Безуса, Манчестер Юнайтед поступився Реал Сосьєдаду. Результати 1 туру Ліги Європи
Фото - gettyimages
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2022/2023.

Український голкіпер Шерифа Максим Коваль розпочав матч проти Омонії з перших хвилин та відзначився результативною передачею. Водночас Роман Безус вийшов на поле на 82-й хвилині гри.

Ліга Європи 2022/2023
1 тур, 08 вересня

Лаціо - Феєнорд 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Альберто, 2:0 - 15 Андерсон, 3:0 - 28 Весіно, 4:0 - 63 Весіно, 4:1 - 69 Хіменес, 4:2 - 88 Хіменес

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьєдад 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Мендес

Нант - Олімпіакос 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Мохамед, 1:1 - 50 Семюель (автогол), 2:1 - 90+3 Гессанд

Омонія - Шериф 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Аканбі, 0:2 - 54 Атьємвен, 0:3 - 76 Діоп

Ференцварош - Трабзонспор 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 5 Нгуен, 2:0 - 29 Траоре, 2:1 - 39 Гомес, 3:1 - 44 Нгуен (пен), 3:2 - 71 Бозок

Фрайбург - Карабах 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Гріфо, 2:0 - 15 Доан, 2:1 - 39 Вешович

Црвена Звезда - Монако 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Емболо

Штурм - Мідтьюлланн 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Емега

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