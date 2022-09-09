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Бущан - найкращий гравець Динамо в матчі з Фенербахче

Сьогодні 08:50 286 1
Український голкіпер чимало разів рятував свою команду
Бущан - найкращий гравець Динамо в матчі з Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан став найкращим гравцем своєї команди в матчі 1 туру Ліги Європи проти Фенербахче (2:1).

Про це повідомляють аналітичні портали WhoScored та SofaScore.

WhoScored оцінив виступ українського голкіпера в 7,1 бал, що є другою оцінкою серед обох команд після Енріка - 7,9. Також 7,1 поїнт заробив Віктор Циганков та Віталій Буяльський.

  Актуально: Фенербахче - Динамо 2:1. Огляд матчу

SofaScore поставила Бущану оцінку 7,2, що є абсолютно найкращим показником серед гравців Динамо та 3-м серед обох команд.

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