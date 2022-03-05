Джерело - football24.ua.
Український захисник Денис Кулаков залишив розташування Уралу, за який виступав з 2015 року.
Про це повідомляє Ural.kp.
Президент клубу Григорій Іванов зазначив, що угода з українцем остаточно не розірвана:
"Денис Кулаков зараз дійсно поїхав, дію контракту на даний момент призупинено, але про остаточний відхід поки не йдеться", - відзначив Іванов.
Кулаков виступав за Урал 6,5 років і був капітаном клубу.
Нагадаємо, на початку лютого Кулаков підписав новий контракт з Уралом.