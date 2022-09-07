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Лейпциг узгодив контракт з Розе

Сьогодні 16:30 346 0
Лейпциг підшукав нового головного тренера
Лейпциг узгодив контракт з Розе
#РБ Лейпциг, #Розе, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Лейпциг, який звільнив сьогодні Доменіко Тедеско, знайшов кандидата на посаду головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Клуб погодив контракт із німецьким фахівцем Марко Розе. Лейпциг хоче підписати його найближчим часом, щоб тренер готував команду до суботнього матчу з Боруссією Дортмунд у Бундеслізі.

Зазначимо, що Розе тренував Боруссію Дортмунд до кінця сезону 2021/22. Раніше фахівець працював у Майнці, Локомотиві (Лейпциг), Зальцбурзі та Боруссії М.

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