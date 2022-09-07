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Лейпциг переграв Шахтар за показником очікуваних голів

Сьогодні 11:19 528 0
"Гірники" забили 4 голи, маючи 4 удара в площину
Лейпциг переграв Шахтар за показником очікуваних голів
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг перевершив Шахтар за XG (очікувані голи) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:4).

Про це повідомляє портал XG Philosophy.

У "гірників" цей показник становить 1.18, а у німецької команди - 1.46.

  Актуально: РБ Лейпциг - Шахтар 1:4: огляд мату Ліги чемпіонів

Шахтар забив 4 голи, маючи в пасиві 4 удари в площину і 5 ударів загалом. РБ Лейпциг 12 разів пробивав по воротах Трубіна і лише 2 були в площину воріт.

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