Лейпциг переграв Шахтар за показником очікуваних голів

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг перевершив Шахтар за XG (очікувані голи) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:4).
Про це повідомляє портал XG Philosophy.
У "гірників" цей показник становить 1.18, а у німецької команди - 1.46.
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Шахтар забив 4 голи, маючи в пасиві 4 удари в площину і 5 ударів загалом. РБ Лейпциг 12 разів пробивав по воротах Трубіна і лише 2 були в площину воріт.
RB Leipzig (1.46) 1-4 (1.18) Shakhtar— The xG Philosophy 🇪🇺 (@xGPhilosophyEU) September 6, 2022