Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером команди Доменіко Тедеско.
Про це йдеться у пресслужбі "биків".
Це сталося після поразки Шахтарю в 1 турі Ліги чемпіонів (1:4).
Актуально: Лейпциг переграв Шахтар за показником очікуваних голів
Також звільнені його асистенти Андреас Хінкель і Макс Урванчки.
RB Leipzig stellt Cheftrainer Domenico Tedesco mit sofortiger Wirkung frei. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden von ihren Aufgaben entbunden. Über eine Nachfolgeregelung wird RB Leipzig zeitnah informieren.— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 7, 2022