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Лейпциг звільнив Тедеско

Сьогодні 12:14 250 0
Також звільнені його асистенти Андреас Хінкель і Макс Урванчки
Лейпциг звільнив Тедеско
#РБ Лейпциг, #Тедеско

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером команди Доменіко Тедеско.

Про це йдеться у пресслужбі "биків".

Це сталося після поразки Шахтарю в 1 турі Ліги чемпіонів (1:4).

  Актуально: Лейпциг переграв Шахтар за показником очікуваних голів

Також звільнені його асистенти Андреас Хінкель і Макс Урванчки.

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