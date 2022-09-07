Також звільнені його асистенти Андреас Хінкель і Макс Урванчки

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером команди Доменіко Тедеско.

Про це йдеться у пресслужбі "биків".

Це сталося після поразки Шахтарю в 1 турі Ліги чемпіонів (1:4).

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Також звільнені його асистенти Андреас Хінкель і Макс Урванчки.