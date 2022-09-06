ПСЖ обіграв Ювентус, Манчестер Сіті знищив Севілью. Результати 1 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися стартові матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023.
Ліга чемпіонів 2022/2023
1 тур, 06 вересня
Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 50 Сілва, 2:0 - 54 Грімальдо
ПСЖ - Ювентус 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Мбаппе, 2:0 - 22 Мбаппе, 2:1 - 53 Маккенні
Група F
Селтік - Реал Мадрид 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Вінісіус, 0:2 - 60 Модрич, 0:3 - 77 Азар
Група Е
Зальцбург - Мілан 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 28 Окафор, 1:1 - 40 Салемакерс
Група G
Севілья - Манчестер Сіті 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Голанд, 0:2 - 58 Фоден, 0:3 - 67 Голанд, 0:4 - 90+2 Діаш