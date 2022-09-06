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ПСЖ обіграв Ювентус, Манчестер Сіті знищив Севілью. Результати 1 туру Ліги чемпіонів

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#Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Відбулися стартові матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023.

Ліга чемпіонів 2022/2023
1 тур, 06 вересня

Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 50 Сілва, 2:0 - 54 Грімальдо

ПСЖ - Ювентус 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Мбаппе, 2:0 - 22 Мбаппе, 2:1 - 53 Маккенні

Група F

Селтік - Реал Мадрид 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Вінісіус, 0:2 - 60 Модрич, 0:3 - 77 Азар

Група Е

Зальцбург - Мілан 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 28 Окафор, 1:1 - 40 Салемакерс

Група G

Севілья - Манчестер Сіті 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Голанд, 0:2 - 58 Фоден, 0:3 - 67 Голанд, 0:4 - 90+2 Діаш

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